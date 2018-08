Togo: Un fan togolais de Picasso au « Reunified Art Exhibition » des USA

On espère dès lors que l'artiste fera parler son art puisqu'il reste toujours convaincu que l'art « est un outil de pensée, de dialogue et de communication ».

S'il n'est plus à présenter au public togolais, ayant déjà exposé ses toiles ici et ailleurs notamment dans les pays de la sous-région, et en France, ce plasticien togolais participe à compter de demain vendredi au « Reunified art exhibition » programmé du 03 au 31 Août 2018 à « Gallery Art Bar » à Oakland en Californie aux Etats Unis.

Son nom est Kokou Ekouagou et il a pour idole, Picasso, parce que utilisant comme lui les « multiples facettes et qui sait s'adapter à chaque moment de son existence ».

