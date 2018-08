Ile Maurice: Employés hyperconnectés, entreprises sanctionnées

De quoi s'agit-il ? «Les entreprises auront le devoir de mettre en place des instruments de régulation de l'outil numérique. Ces mesures viseront à assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale», est-il écrit dans le texte de loi. Objectif : lutter contre l'hyperconnexion généralisée des salariés. C'est-à-dire, éviter une situation où un employé est obligé de répondre aux mails, SMS et communication numériques à n'mporte quelle heure du jour et/ou de la nuit.

C'est en France que cela se passe. Dans sa plainte, le salarié raconte qu'il a été promu directeur régional du Pôle Sud Ouest d'une multinationale britannique spécialisée dans les services d'hygiène aux entreprises. Et que dès lors son téléphone devait être allumé en permanence afin de «répondre aux sollicitations de ses subordonnés ou clients» et être joignable en cas de problème.

