Ile Maurice: Parlement - Le MMM absent pour la dernière séance

Par ailleurs, Rajesh Bhagwan rappelle que dans le passé, le MMM a dit qu'il faut amender la Private Members' Motion, qui est «dépassée et une farce». Et qu'il est temps de revoir tout ça.

«Comment peut-on être présent dans une situation où nous avons un novice comme vice-président de la Chambre, qui a expulsé Bérenger pour une affaire banale, un Sesungkur avec un dossier lourd qui est toujours ministre et député ainsi qu'un Premier ministre qui, lui, fait comme s'il est le propriétaire du Parlement... Le mood du MMM reflète celui du pays. Nous ne pouvons faire comme si c'est business as usual.»

Rajesh Bhagwan, secrétaire général des Mauves, s'insurge contre l'attitude arrogante du nouveau Deputy Speaker, Bobby Hurreeram, suivant l'expulsion de Paul Bérenger, mardi 31 juillet. «Il doit apprendre ce que c'est que 'parliamentary' et 'unparliamentary'. Quand vous regardez dans le dictionnaire, le mot Pinocchio n'est pas 'unparliamentary'», soutient-il. Pour lui, Bobby Hurreeram agit comme le second goalkeeper du gouvernement après la présidente Maya Hanoomanjee.

