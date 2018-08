Mali: Financement des PME-PMI - Le Mali procède au lancement du dispositif de soutien aujourd'hui

Il s'adresse aux entreprises non financières qui obéissent aux caractéristiques suivantes : être une entreprise autonome, productrice de biens et/ou services marchands, immatriculée au Registre du commerce et du crédit mobilier ou à tout autre registre équivalent en tenant lieu ; avoir un chiffre d'affaires hors taxes annuel n'excédant pas un milliard de FCfa ; se conformer à l'obligation légale de produire des états financiers selon les dispositions en vigueur et être suivi par une structure d'appui et d'encadrement.

En effet, au regard du poids des Pme dans le tissu économique des différents Etats membres, les plus hautes autorités de l'Union ont décidé de prendre des mesures en vue de favoriser leur accès au financement bancaire, dans la perspective d'accroître leur contribution au Produit Intérieur Brut (PIB) et à la création d'emplois, indique l'institution dans le document.

La Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (Bceao) a décidé de procéder au lancement du dispositif de soutien au financement des Petites et moyennes entreprises dans l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) dénommé «Dispositif Pme».

