Tunisie: Chahed reçoit le président de Huawei Technologies dans la région MENA

Huawei Technologies Co. Ltd. est une entreprise fondée en 1987, dont le siège social se trouve à Shenzhen en Chine et qui fournit des solutions dans le secteur des technologies de l'information et de la communication.

Il a, de même, fait savoir que la firme chinoise recrutera des professionnels en Tunisie, dans le cadre des projets qui seront lancés prochainement, lesquels ciblerons le grand marché africain et surtout celui du Moyen Orient. Il a, en outre, noté que Huawei veillera à contribuer à la digitalisation de la Tunisie, en apportant son savoir faire pour améliorer l'infrastructure du pays et lancer de nouveaux services technologiques.

Tunis — Le chef du Gouvernement Youssef Chahed a reçu mardi le président de "Huawei" dans la région MENA, Yi Xiang, et des responsables tunisiens du géant chinois de la téléphonie mobile et de l'informatique.

