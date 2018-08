Tunisie: Le parlement adopté le projet de loi sur le Registre National des Entreprises

Tunis — Le parlement a adopté, vendredi, en plénière, le projet de loi sur le Registre National des Entreprises, avec 111 voix pour, 1 voix contre et 8 abstentions.

Le projet de loi sur le Registre national des entreprises, adopté en présence du ministre de la Justice Ghazi Jeribi, a vocation à contribuer au renforcement de la guerre contre la corruption et à consacrer la transparence et la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Il vise également à lutter contre la création de sociétés écrans et contre l'économie informelle.

Concrètement, il permettra de faciliter, à travers des représentations régionales et locales, les procédures administratives et de mettre à la disposition des opérateurs économiques des données mises à jour, simplifiées et à moindre coût.