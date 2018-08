Afrique: AfroBasket U18 (Qualif.) Algérie-Libye - "Se donner à fond au retour pour valider notre ticket"

Alger — Le Directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de basket-ball (FABB), Fawzi Belbakri, a indiqué que l'équipe nationale des moins de 18 ans (U18 garçons) jouera vendredi toutes ses chances contre la Libye, lors du match retour des qualifications au Championnat d'Afrique AfroBasket-2018 de la catégorie, pour assurer son billet pour Bamako.

Au match aller disputé mercredi soir à Staouéli (Alger), l'équipe nationale s'est imposée difficilement face à son homologue libyenne par 57 à 53. "Le match aller était serré et ce n'était pas une surprise car les Libyens ont joué leur jeu. Il y avait de l'enjeu surtout que nos jeunes n'ont pas l'habitude de disputer ce genre de match. Maintenant, on doit continuer à travailler pour aborder le match retour de la bonne manière et composter notre billet", a précisé Belbakri jeudi à l'APS. La phase finale du Championnat d'Afrique U18 est prévue du 24 août au 2 septembre à Bamako (Mali).

En cas de qualification, les Algériens auront comme objectif d'atteindre le 2e tour. "Si on sera présent lors des Championnats d'Afrique, on jouera l'une des deux premières places de la phase de poules et valider ainsi notre ticket pour le second tour. Puis, on jouera match par match", a ajouté le DTN. Selon ce dernier, si l'Algérie assure sa qualification pour le rendez-vous malien, l'effectif des "Verts" sera renforcé par deux joueurs. Il s'agit de Ziyad Chenyef et Amir Bouzidi.

« Actuellement, Amir et Ziyad sont en Afrique du Sud. Ils ont été sélectionnés par la NBA pour participer au camp d'entraînement dirigé par les entraîneurs et des joueurs du Championnat nord-américain de basket (NBA). Leur arrivée va certainement apporter un plus à l'équipe. Chenyef est un tireur et Bouzidi est un excellent distributeur. »

La deuxième confrontation contre la Libye aura lieu vendredi à 21h00, toujours à la salle omnisports de Staouéli. À trois semaines du début de la phase finale, sept équipes ont déjà validé leur ticket pour Bamako. Il s'agit du Mali (organisateur), de l'Angola (tenant), de l'Égypte, de la Tunisie, du Rwanda, de Madagascar et du Sénégal. Les finalistes du Championnat d'Afrique U18 représenteront le continent à la Coupe du monde U19 en 2019.