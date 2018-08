Tunisie: Béji Caïd Essebsi s'entretient avec le ministre des Affaires étrangères

Tunis — Le président de la République, Béji Caïd Essebsi a reçu mardi au palais de Carthage, le ministre des Affaires étrangères Khémaies Jhinaoui.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, Jhinaoui a déclaré avoir présenté au chef de l'Etat un exposé sur les travaux de la Conférence annuelle des chefs de missions diplomatiques permanentes et consulaires et les conclusions auxquelles elle a abouti en faveur de la consolidation des relations extérieures de la Tunisie et du renforcement de sa position dans les différents espaces d'appartenance.

Il s'agit également, indique le communiqué, de se préparer au mieux pour les prochaines échéances dont le Sommet arabe prévu en mars 2019, le Sommet de la francophonie en 2020 et l'entrée de la Tunisie au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non-permanent pour le mandat 2020-2021.

Khémaies Jhinaoui a, en outre, donné un aperçu au président de la République sur les résultats de sa visite du 25 au 28 juillet à Washington et sur le bilan de ses rencontres avec de hauts responsables américains de l'Exécutif, du Législatif et du secteur privé. Il a ajouté que les responsables américains lui ont affirmé l'engagement de leur pays à soutenir les différents volets du partenariat privilégié avec la Tunisie et de poursuivre la coordination et la concertation sur les questions d'intérêt commun.

L'entretien a été l'occasion aussi pour le ministre d'évoquer les développements de la situation en Libye, les résultats de sa récente visite à Benghazi dans le cadre de l'initiative présidentielle pour un règlement global dans ce pays et les efforts déployés pour garantir un climat propice à l'organisation des élections présidentielle et parlementaires.