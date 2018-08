Tunisie: FIC2018 - Hela Melki donne son premier spectacle devant le public de Carthage

Ses débuts avec la chanson remontent aux années 90 à travers une participation à des manifestations et programmes de découverte des jeunes talents de la chanson tunisienne. Elle s'était fait connaître grâce aux programmes télévisés «al khotwa aloula» (La première marche) et «Tarik Ennoujoum» (route des stars) ainsi que le Festival national des musiciens amateurs de Menzel Temime.

Elle a ensuite enchaîné avec des tubes à succès des artistes comme Warda, Om Khalthoum, Mohamed Abdelwaheb, Fayrouz, Mejda Erroumi et Samira Said. Outre le répertoire classique du Machrek, elle a également interprété une chanson du patrimoine sonore tunisien.

Son passage distingué dans "The Voice" lui a ouvert les portes de ce festival qui fête cette année sa 54ème édition. De son répertoire qui se limite à deux singles en dialectal tunisien, elle a interprété "nghir alik et "ya omri ma ahlek".

