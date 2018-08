Afrique du Nord: Les 40 migrants rescapés placés dans un centre d'hébérgement à Médenine

Le secrétaire d'Etat chargé de l'Immigration et des Tunisiens à l'étranger, Adel Jarbou, membre de la délégation tunisienne qui était allée à la rencontre de ces migrants au port de Zarzis, a assuré que toute la prise en charge sanitaire et psychologique sera fournie à ces rescapés.

Le retour des migrants sur le sol tunisien est pour l'instant la seule solution possible devant le refus catégorique de l'Italie et de Malte de les accueillir, selon les deux délégations.

Medenine — Les quarante migrants clandestins, secourus en mer il y a vingt jours et qui refusaient d'entrer sur le sol tunisien, ont été placés dans un centre d'hébergement pour migrants à Médenine après des négociations avec une délégation officielle tunisienne et une autre onusienne, rapporte mercredi la correspondante de l'agence TAP.

