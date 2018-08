Afrique de l'Ouest: L'entreprise est la principale source de création de richesse

'La BCEAO est entièrement engagée à jouer sa partition pour le succès de cette initiative. Elle agira sur les conditions d'offre de financement aux PME, en rendant plus attractifs les crédits bancaires à ces entreprises. Elle se chargera, en outre, de rendre compte de l'évolution du Dispositif aux plus Hautes Autorités de l'Union', a précisé Kossi Ténou.

La mise en œuvre efficace du Dispositif PME implique donc une parfaite synergie entre les différents acteurs, en l'occurrence les Etats, les Structures d'Appui et d'Encadrement des PME, les établissements de crédit, le marché financier régional et la Banque Centrale.

Cet appui à la promotion des PME est prévu à travers notamment l'amélioration de l'environnement des affaires, leur encadrement plus efficace, le refinancement par la BCEAO des créances bancaires sur les entreprises éligibles et la diversification des instruments financiers adaptés à leur financement.

Ce dispositif s'adresse aux entreprises non financières qui obéissent aux caractéristiques suivantes : être une entreprise autonome, productrice de biens et/ou services marchands, immatriculée au Registre du commerce et du crédit mobilier ou à tout autre registre équivalent en tenant lieu ; avoir un chiffre d'affaires hors taxes annuel n'excédant pas un milliard de Fcfa; se conformer à l'obligation légale de produire des états financiers selon les dispositions en vigueur et être suivi par une structure d'appui et d'encadrement.

