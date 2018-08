Angola: Le Fonds Souverain travaille pour contrôler les actifs

Le FSDEA a été créé le 20 novembre 2008 avec des revenus pétroliers, pour «promouvoir la croissance, la prospérité et le développement économique et social de l'Angola» grâce à la mise en œuvre d'une politique d'investissement approuvée en juin 2013.

Le FSDEA, ajoute la note, continuera vigoureusement engagé dans la recherche de solutions qui visent à assumer le plein contrôle de ses ressources en Angleterre et tous autres lieux où existaient les actifs financiers et non financiers de l'Etat angolais, attribués à la gestion du FSDEA- au nom et au bénéfice du peuple angolais.

Luanda — Les actions judiciaires du Fonds Souverain d'Angola (FSDEA) et d'autres contre Quantum Global et Jean-Bastos vont se poursuivre pour le contrôle de ses actifs même si le juge britannique a décidé de décongeler USD 3 milliards sous la gestion de l'entreprise suisse.

