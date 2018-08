Sénégal: Bambey / Pause pluviométrique - Les techniciens agricoles pour des cultures de substitution

Les prévisions météorologiques étaient claires. On avait prévu une installation normale tardive de l'hivernage. Il y a des écarts négatifs au niveau de tous les postes pluviométriques de moins 49 mm dans le Baba Garage et à moins 323 mn à Ngoye. Il faut mettre en place des cultures de substitution telles que le niébé, les cultures de pastèques ou de gombo. Il faut anticiper la campagne de contre saison », indique-t-il.

Les producteurs disposent de l'engrais, mais ils ne peuvent l'épandre. Et l'autre problème est l'arachide qui n'a pas été semée jusqu'au mois d'août. Ceux qui n'ont pas semé leur arachide ne savent plus de quoi s'en tenir », explique-t-il/ Pour Honoré Ndiaye, chef du service départemental du développement rural de Bambey, il n'y a pas de quoi alerter : « il n'y a pas péril en la demeure .

Pour Alyose Dieng, un producteur agricole habitant la commune de Ndondol, tous les postes pluviométriques de ce département sont inquiets. « On n'arrive plus à maîtriser la situation. L'hivernage qui a duré plus d'un mois n'a enregistré que deux pluies. On n'a jamais observé une situation pareille. On enregistre un vent qui souffle d'Ouest en Est.

