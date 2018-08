Algérie: Pour l'identification des obstacles rencontrés dans la riposte au SIDA

En dépit des efforts consentis par la communauté internationale pour le changement de la situation et la réduction du taux de mortalités dues au SIDA et en vue d'atteindre les objectifs de l'ONU pour le développement durable (ODD), le taux d'atteinte demeure élevé au niveau de certaines région du monde, notamment en Méditerranée et en Moyen orient.

A cette occasion, des experts de l'ONUSIDA, des spécialistes en maladies infectieuses et des associations activant dans ce domaine, ont mis l'accent mercredi à Alger lors du deuxième jour de l'Atelier, sur la nécessité de mettre en place des mécanismes permettant de mieux connaitre l'épidémie, d'identifier les obstacles rencontrés et de mettre en place une stratégie de prévention combinée.

Alger — Les participants à l'atelier sur l'approche et la place de la prévention combinée des Infections sexuellement transmissibles et du VIH (IST/VIH) pour l'accélération de la riposte au SIDA en Algérie, ont plaidé pour l'identification des obstacles rencontrés dans la riposte à cette épidémie.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.