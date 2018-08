Congo-Kinshasa: Le chef adjoint de la MONUSCO, David Gressly, en visite à Kisangani

L'ancien chef de guerre et vice-président congolais est arrivé hier mercredi à Kinshasa, attendu de… Plus »

Notons que Radio Okapi à Kisangani qui avait cessé d'émettre localement le 23 mai dernier devrait reprendre du service dans les prochains jours et ainsi continuer son rôle, à savoir informer la population des environs au travers de nouvelles de proximité qui la touche au plus près.

Pour rappel, les FPU ont trois fonctions principales : la gestion de l'ordre public, la protection du personnel et des installations des Nations Unies et le soutien aux opérations de police nationale. Une autre unité de police constituée sera, pour sa part, située en ville au quartier général de la MONUSCO. Elle comptera là encore 140 hommes issus des rangs de l'armée indienne.

Si le bureau a perdu de sa surface en rendant la partie support logistique à l'ONATRA, il n'en reste pas moins actif et se concentre à présent entre le quartier général situé le long du fleuve Congo et sa partie située à un jet de pierre de l'aéroport de Bangoka qui devrait bientôt accueillir une unité de police constituée (FPU) comptant 140 hommes issus de la gendarmerie sénégalaise.

