Afrique Centrale: Le HCR appelle le Cameroun à cesser le refoulement de réfugiés et demandeurs d'asile vers le Nigéria

Un camp de réfugiés dans le nord du Cameroun hébergeant des réfugiés nigérians (archives). Le 29 juillet 2018, six demandeurs d'asile nigérians ont été tués au nord du Cameroun dans l'explosion du camion utilisé pour leur refoulement vers le Nigéria.

L'agence humanitaire onusienne a, de nouveau, appelé Douala à cesser le renvoi forcé de réfugiés et de demandeurs d'asile nigérians après la mort de six d'entre eux.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) s'est dit choqué d'apprendre la mort tragique de six demandeurs d'asile nigérians, dont trois enfants, dans une explosion dans l'extrême nord du Cameroun.

Le HCR a appris que le 29 juillet, 12 demandeurs d'asile avaient été renvoyés de force vers Banki, au Nigéria, dans un camion de l'armée camerounaise. Le véhicule a roulé sur un engin explosif improvisé à Homaka, dans le département de Mayo Sava.

Six soldats camerounais et six autres demandeurs d'asile nigérians ont été blessés lors de l'explosion.

« Cet incident tragique est un témoignage regrettable des refoulements de réfugiés et de demandeurs d'asile depuis le Cameroun, malgré les nombreux appels lancés par le HCR au gouvernement camerounais pour respecter ses obligations », a déclaré Valentin Tapsoba, Directeur du Bureau régional pour l'Afrique du HCR, dans un communiqué publié jeudi.

plus de 800 réfugiés et demandeurs d'asile nigérians au Cameroun ont été renvoyés de force au Nigeria depuis le début de l'année

« Le retour forcé des réfugiés et des demandeurs d'asile est une violation du principe de non-refoulement qui constitue la pierre angulaire du droit international des réfugiés auquel l'Etat camerounais est partie », a rappelé M. Tapsoba.

Depuis le début de l'année, plus de 800 réfugiés et demandeurs d'asile nigérians au Cameroun ont été renvoyés de force au Nigeria.

Le HCR appelle une nouvelle fois le gouvernement du Cameroun à s'abstenir de procéder à de nouveaux retours forcés de réfugiés et de demandeurs d'asile nigérians. L'agence onusienne rappelle également au Cameroun ses obligations en vertu du droit international relatif à la protection des réfugiés et des demandeurs d'asile ainsi que les engagements qu'il a pris en signant en mars 2017 l'Accord tripartite pour le rapatriement volontaire des réfugiés nigérians du Cameroun.

L'accès à l'asile doit être sans entrave

Le Haut-Commissariat réitère son appel aux autorités camerounaises pour qu'elles fournir aux réfugiés nigérians un accès sans entrave à l'asile.

L'agence s'est dite prête à soutenir le Cameroun pour garantir que toutes les personnes en quête de sécurité aient accès à des procédures efficaces de contrôle, d'enregistrement et de documentation.

Fuyant les violences principalement commises par Boko Haram dans le nord du Nigéria, quelque 96.000 réfugiés nigérians ont trouvé refuge dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun. Rien que depuis le début de l'année, plus de 8.000 nouveaux réfugiés nigérians ont été enregistrés au Cameroun qui accueille actuellement plus de 367.000 réfugiés et demandeurs d'asile.