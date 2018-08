Gabon: Musique - Lé présente son nouvel album plein d'amour et de partage

C'est ce lundi 30 juillet dans un restaurant de Libreville, que l'artiste auteur compositeur Lé a présenté à ses mélomanes et au public, son nouvelle album titré "BO...BÔ !" (en langue Omiéné), qui signifie " loin plus vivant". L'oeuvre est constituée de treize titres qui célèbrent l'amour, le partage et la justice.

Après son premier album AYINDA qui était une oeuvre très personnalisée dans laquelle le chanteur opère une sorte d'introspection, l'auteur-compositeur revient sur la scène 16 ans plus tard, avec un nouvel opus dénommé BO...BÒ !

L'album de treize chansons entièrement enregistrées en live est chanté en langue Omyénè, une langue qu'il a en partage avec Pierre Claver AKENDENGUE. Mais il comporte aussi des chants en français.

L'album BO...BÒ ! est une oeuvre audacieuse qui bouscule les clivages et rend compte de la richesse de l' immense talent de Lé. Ce dernier chante l'amour, le partage, la justice et son style s'inscrit dans l'afro jazz, car il.mixe le genre traditionnel des beats africains et des sonorités jazzy.

"BO...BÒ !"est une production de MONGITIGANA une association créée par Isabelle ESSONGHE et IMUNGA IVANGA.