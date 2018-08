Angola: Le pays à la 30è Réunion du Comité d'exploitation conjointe du champ pétrolier "Lianzi"

A quelque six jours de la date de clôture du dépôt des candidatures à la présidentielle… Plus »

Situé à la frontière maritime entre l'Angola et le Congo, le champ pétrolier de Lianzi détient un potentiel de 70 millions de barils. Les puits de ce champ traversent les frontières communes, d'où la raison pour laquelle un organe étatique a été mis en place dans le but de faire le suivi de tout le projet.

Une commission d'exploitation a été mise en place et elle est composée d'un organe interministériel de gestion et d'une structure technique avec une présidence tournante d'une année.

Faire le bilan de l'accomplissement opérationnel et productif de la zone d'exploitation conjointe de Lianzi et approuver le budget de l'année 2017 et celui du premier trimestre 2018, sont les objectifs de cette rencontre où la délégation angolaise est conduite par le ministre des Ressources Minières et Pétrolières, Diamantino Azevedo, indique un communiqué de presse parvenu jeudi au bureau de l'Angop à Luanda.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.