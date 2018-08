Angola: Lancement de la liste rouge des espèces au pays

Luanda — Le Ministère de l'Environnement, dans le cadre de l'exécution de la Stratégie nationale de conservation de la biodiversité, lance vendredi, la liste rouge des espèces de faune et de flore menacées d'extinction dans le pays.

Selon une note de presse du Bureau de communication institutionnelle et presse parvenue jeudi à l'Angop, la liste qui a été évaluée par les institutions de recherche scientifique nationale et internationale fait mention de l'état actuel de chaque espèce et comprend trois catégories: les espèces disparues, menacées d'extinction et vulnérable à l'extinction.

L'élaboration de la Liste rouge des espèces de l'Angola a été un processus de consultation et de contributions, avec la participation de plusieurs institutions nationales et internationales, notamment l'Université Agostinho Neto, l'Université Méthodiste, le centre de ressources phylogénétiques, le centre national de botanique, le National Geographic, entre autres institutions.

Entre 2007 et 2012, l'Angola avait élaboré une liste rouge indicative, plus des mammifères en état critique, qui met en évidence les buffles, les chimpanzés, les guépards, les girafes, gorilles, les antilopes géantes, les zèbres de montagne, les rhinocéros noirs, les lions et les léopards, car Il y avait 100 spécimens vivants pour chaque espèce dans tout le pays.