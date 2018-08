Si les huit pays de l'UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo) ont le franc CFA en commun, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Liberia, le Nigeria, la Sierra Leone et le Cap Vert ont chacun leur monnaie.

Son rôle est d'accompagner et d'éclairer les décideurs sur le processus d'intégration monétaire, de suivre l'état d'avancement des travaux pour la création de la monnaie unique, et de contribuer à lever les contraintes.

A cet égard, elle "demande que la Central Bank of Nigeria (CBN), la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et la Bank of Ghana prennent les mesures nécessaires pour le paiement de leur quote-part."

Le communiqué annonce que l'harmonisation du cadre de la politique monétaire et le modèle de la future banque centrale "seront également examinés, à l'occasion des concertations et des réunions sur le régime de change".

