Cote d'Ivoire: Inondation - Agboville de nouveau sous les eaux

La rivière «Agbo» est de nouveau sortie de son lit. C'était dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 août 2018, causant d'énormes dégâts.

Les quartiers Sokouradjan, Kouakoukro, Montaigne1 sont coupés du reste de la ville d'Agboville depuis mercredi nuit car inondés (des domiciles et commerces, une école primaire, un collège, le grand moulin et le stade municipal). De plus, des centaines de familles sont sinistrées créant la désolation.

Déjà le mercredi, les autorités locales avec à leur tête le préfet intérimaire N'Dri Kouassi sont allées constater les faits et ont invité les familles à quitter les sites pour éviter le pire.

Ce jeudi matin encore, les autorités sont reparties sur les lieux avec les mêmes messages et ont invité les sinistrés à se recaser sur les sites prévus à cet effet. A savoir, l'école primaire publique Gantois et Artisanal 1 et la salle des fêtes de la mairie d'Agboville. De plus, une permanence est assurée à la mairie pour enregistrer les sinistrés.

Notons que c'est la seconde fois en l'espace d'un mois que la rivière «Agbo» sort de son lit.