Congo-Kinshasa: Collation de grades à l'ISP/Gombe - Immense joie entre étudiants

Le 31 juillet 2018, c'était comme prévu par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, la fin de l'année académique, qui débutait un certain 16 octobre de l'année passée. De ce fait, une bonne partie des institutions et universités de la place ont veillé à organiser des cérémonies de collation de grades dans leurs enceintes.

L'Institut supérieur pédagogique (ISP/Gombe) a, quant à lui, fait respecter la coutume en remettant les diplômes de graduat, comme de licence à qui de droit, sous les yeux vigilants de sa Directrice générale, Mme Emilie Elonga.

Il faut dire qu'elle était fière du travail abattu autant que les sourires de son personnel tentaient de le communiquer. La Directrice générale de l'ISP/Gombe, M. Emilie Elonga, s'est dit fière d'avoir assisté à un tel dévouement de la part du personnel et de tous les étudiants avec qui, ils ont commencé cette année académique sous des tensions et autres incertitudes liées aux problèmes de l'Etat.

C'était une joie aux allures incommensurables entre étudiants finalistes hier à l'ISP/Gombe. Elle était de ce fait, partagée de part et d'autres. Pour cela, Mme Emilie Elonga, la Directrice générale de cet institut a pris la parole pour lancer la manifestation et a brossé le tableau du bilan de l'année 2017-2018. A en croire son discours, le bilan de cette année entamée avec des doutes est positif. Preuve tangible, les mentions «réussite» ont été doublées par rapport à l'année passée. Ce qui a amené la DG à féliciter les lauréats et à demander aux étudiants de niveaux montants de se battre pour faire mieux que leurs aînés.

Profitant de l'occasion, Emilie Elonga a dirigé ses remerciements à l'endroit de différents partenaires qui n'ont cessé de soutenir cet institut. A l'exemple du centre japonais et différentes banques aussi partenaires.

Après son speech, est venu le tour de M. François Kabamba, Secrétaire Académique de l'institut, qui a profité du temps lui accordé pour remettre les diplomes en mains propres aux différents lauréats.

Après s'en est suivie la vague d'expressions de joie.

Il est donc temps de s'apprêter pour l'année académique prochaine que va sanctionner le mois d'octobre, avec un ISP empli cette fois d'options pour qui veut apprendre jusqu'à la tombée de la nuit.