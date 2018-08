Congo-Kinshasa: Coopération RDC - Corée du Sud - Noël Tshiani palpe du doigt les réalités d'une entreprise Coréenne à Kinshasa

Visite de Chantier de construction par une Enterprise Coréenne à Kinshasa qui a fait ses preuves en Angola.

L'entreprise a suivi avec attention la présentation de la vision de développement et a totalement adhéré au Plan Marshall de Noël Tshiani pour la Reconstruction et le Développement de la RDC.

Le Candidat Président de la République à souligné la nécessité de coopération entre la RDC et la Corée en mettant en avant le renforcement des capacités des congolais pour que le pays prenne progressivement en main son destin. C'est à ce prix que, d'après Dr Noël Tshiani, la RDC approchera sous sa présidence du pays la coopération avec tous les autres partenaires au développement en mettant en avant les intérêts stratégiques nationaux avant toute considération.

Noël Tshiani a estimé qu'on doit utiliser dans de tels projets de construction la main d'œuvre et les cadres congolais et particulier les ingénieurs formés à l'IBTP, l'ISTA et dans les facultés polytechniques des universités congolaises.

La démarche du Candidat Président consiste non seulement à mobiliser les congolais à adhérer à sa vision, mais aussi à mobiliser les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux, et aussi des investisseurs directs étrangers tant au niveau du secteur privé et public. Le concours de tous sera nécessaire pour la mise en œuvre réussie de sa vision de développement au profit de tous les congolais. Clairement, l'homme use son expérience de banquier d développement pour mener une approche originale afin de rassembler toutes les parties prenantes autour de sa vision. Après le tour de la diaspora congolaise à travers le monde, et la mobilisation des pays tels que le Japon, la Chine, l'Indonésie, les pays de l'Union Européenne, l'Angola et l'Afrique du Sud, c'était le tour de la Corée du Sud de s'imprégner du Plan Marshall de Noel Tshiani pour la Reconstruction et le Développement de la RDC. Dans l'entretemps, la sensibilisation de la prédation population Congolaise qui est se poursuit.