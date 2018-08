Congo-Kinshasa: Un 1er août de tristesse au cimetière de Kintambo - Les familles déplorent le désordre !

Il n'y a donc plus assez d'espace dans cette concession. Le Gouvernement ne fait absolument rien, et pourtant en mon sens, il devait veiller sur l'état de ce cimetière comme de celui de tant d'autres. A chaque fois que des gens viennent ici, ils ont dû mal à retrouver les tombes des leurs. Il y a une surabondance incroyable de sépultures qui crée du désordre à tel point que plusieurs autres familles qui viennent voir ce qu'il en reste des leurs, quittent le lieu sans s'être réellement retrouvé», explique Jessica, visiblement dérangée par cette réalité.

C'est une journée que la RDC célèbre tous les 1er du mois d'août. Quelques familles profitent de cette occasion pour se rendre dans les cimetières où reposent les corps des leurs, afin de nettoyer voire s'incliner devant les dernières demeures des êtres qui leur ont été chers. Sur ce, le Quotidien "La Prospérité" a dépêché ses journalistes au cimetière de kintambo pour recuieillir le son de cloche des familles éprouvées en perte. Cette descente a produit des étonnements lorsqu'une démoiselle trouvée sur le lieu, exprime sa remarque : «Il y a de cela trois mois que j'ai perdu ma très chère mère, et c'est ici qu'elle a été enterrée. Mais, nous remarquons autour de son tombeau, on ensevelit d'autres corps.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.