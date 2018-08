Congo-Kinshasa: Nouvelle épidémie d'Ebola en RDC, les habitants de Beni inquiets

Le gouvernement congolais a annoncé la réapparition de l'épidémie d'Ebola dans la région de Beni dans le Nord-Kivu. Plus de 20 personnes touchées par cette maladie auraient déjà perdu la vie.

Alors évidemment cette situation inquiète les habitants. En se promenant dans les rues de Beni, on peut lire la peur dans les yeux des habitants. Une peur causée évidemment par l'annonce de l'apparition du virus par le gouvernement.

Dans l'un des quartiers résidentiels de Beni, Ntoni, tout le monde est au courant de la présence de la maladie. Comme en témoignent des habitants intérrogés par la DW.

"Je suis un Taximan moto, nous avons peur de fréquenter la route Mangina d'où vient cette maladie. Mon regret c'est de voir que le gros des aliments consommées à Beni vient de cette contrée" témoigne cet habitant.

"J'ai peur, moi personnellement on ne me touche plus,car me toucher signifie me contaminer. Bref je ne salut plus les gens avec ma main" explique un autre.

"J'ai indiqué à ma famille de ne plus se promener dans les rues car on ne sait pas distinguer les malades aux non malades."

Des messages de sensibilisation

Pour éviter la propagation de cette épidémie dans la ville de Beni, le Maire par intérim Modeste Bakwanamaha a lancé un message à la population à travers les radios locales

"Si vous voyez quelqu'un qui a des signes comme la diarrhée, les vomissements et qui saigne un peu partout sur son corps,il faut vite l'emmener à l'hôpital général de Beni pour une prise en charge" a t'il précisé.

Cette maladie qui ravage la population dans la zone de santé de Mabalako et plus précisément dans la commune rurale de Mangina a fait son apparition dans la région depuis mai passé. Mais ce n'est que cette semaine que les échantillons ont été envoyés pour analyses à Kinshasa avant que le ministre de la santé annonce officiellement la présence de l'épidémie d'Ebola dans cette région.

Crainte d'une propagation

Maintenant la crainte pour les habitants, c'est aussi la propagation de la maladie. Les mouvements de la population ne sont pas bien réglementés. La communication sur la maladie a été faite tardivement. Plusieurs personnes ont quitté Mangina pour Butembo et Goma au Nord-Sud pour les unes et pour les autres pour Oicha, Beni et Kasindi au nord-est de Mangina.

Une délégation du ministre national de la santé, accompagné par le gouverneur du Nord-Kivu qui est arrivée jeudi à Beni et s'est aussitôt rendue à Mangina.