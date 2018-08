Congo-Kinshasa: Santé - L'état des lieux des ressources humaines au centre d'un atelier

Cet atelier regroupe les experts venus de différents secteurs, notamment la santé humaine, la santé animale, l'environnement, l'éducation, la communication, l'Intérieur et la sécurité, la société civile représentée par les corporations des professionnels de santé et les organismes internationaux.

Il a fallu promouvoir, a-t-elle renchéri, de nouvelles stratégies dont la stratégie "Une santé" pour une riposte rapide et multisectorielle aux épidémies et s'appuyer sur les lignes de conduite opposables à tous comme le Règlement sanitaire international auquel la RDC a adhéré.

Cette procédure, a-t-elle expliqué, va leur permettre de cartographier les collaborations inter-institutionnelles existantes pour les maladies zoonotiques priorisées, parce que le monde a trop longtemps évolué dans des systèmes qui n'ont pas faciliter à long terme de faire face aux maladies émergentes et réémergentes qui se localisent plus souvent à l'interface homme-animal-environnement.

