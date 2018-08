Afrique de l'Ouest: La feuille de route de la Cédéao saluée par le pouvoir et l'opposition

Même s'ils ne sont pas forcément bien accueilli par plusieurs de leurs détracteurs, et que l'on est… Plus »

« Aujourd'hui, à défaut que le chef de l'Etat ne démissionne et ne quitte le pouvoir dans l'immédiat, au moins qu'au terme de son troisième mandat, qu'il ne puisse plus se représenter en 2020 », réclame la coordinatrice de la coalition d'opposition, Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson.

Vraisemblablement les choses pourront s'accélérer dès la semaine prochaine à l'Assemblée nationale sur la question des réformes. Cependant, même si la coalition prend acte de cette feuille de route, selon sa coordinatrice, il reste des préoccupations importantes qui ne sont prises en compte, comme la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et les institutions de sécurité.

« Une date a été fixée pour les élections législatives, donc si nous devons reprendre les pourparlers pour arriver rapidement à un consensus, il ne faut pas trainer, dit-il. Et j'ajoute que les présidents de la Cédéao nous mettent la pression parce qu'ils disent "si d'aventure à l'Assemblée nationale vous ne nous faites pas aller vite, on va procéder par des élections". En clair, nous allons aller vers un référendum. »

Sans triomphalisme, au sein de la mouvance présidentielle, on affirme que l'Union pour la République au pouvoir et ses militants accueillent favorablement la feuille de route, ceci d'autant qu'on l'attendait. Maintenant il faut aller vite, précise le professeur Charles Kondi Agba, délégué général du mouvement des sages du parti.

