Congo-Kinshasa: Les forces et les faiblesses de Jean-Pierre Bemba

De Kinshasa à Lumbumbashi, en passant par le Katanga et jusque dans la diaspora, les Congolais traquent pour beaucoup la moindre information concernant l'opposant à Kabila. Est-il pour autant crédible ? Jean-Pierre Bemba a ses forces et ses faiblesses, selon le professeur congolais en poste en Autriche, Espérance-François Bulayumi, auteur du livre consacré à la RDC : "Qu'est-ce qui nous manque?". Une sorte d'esquisse sur les béatitudes politiciennes dans le pays. Cliquez sur la photo ci-dessus pour l'écouter.

Selon le juriste et analyste politique Murhula Batumike Paterne, l'irruption inattendue de M.Bemba sur l'échiquier politique congolais met fin à la bipolarisation du climat politique que se partageaient la mouvance présidentielle et l'opposition. Le leader du Mouvement pour la libération du congo pourra aussi bénéficier de son expérience d'ancien vice-président de la RDC.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.