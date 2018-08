Afrique: Lutte contre le cancer - Des premières Dames à l'avant-garde

Le maire de la commune de Ouagadougou, Armand Pierre Béouindé, a rappelé l'importance de ce séminaire pour les populations. « Cette rencontre offre l'opportunité aux premières Dames et aux partenaires, d'échanger sur les bonnes pratiques en matière de lutte contre le cancer et de trouver les modalités de financements des projets y relatifs. Elle sera une occasion à travers la déclaration de Ouagadougou, de décliner une vision claire des exigences de la lutte contre le cancer», a-t-il laissé entendre.

« Le cancer ne doit plus être un facteur de mort pour quiconque, quel que soit son lieu de résidence. Pour cela, il faut que les sociétés civiles, les acteurs du secteur privé, les acteurs de santé publique et les partenaires se mobilisent autour des moyens pour intégrer la lutte contre le cancer », a déclaré Mme Moeti.

Ces assises devraient à terme, à en croire la première Dame du Burkina, permettre de partager les meilleures pratiques et de promouvoir un mécanisme de coordination régionale dans les registres de cancer de la planification et de la mise en œuvre de plans de contrôle du cancer.

Pour inverser la tendance, Mme Kaboré a laissé entendre que les conclusions qui seront issues de leurs réflexions vont leur permettre de renforcer leur rôle en tant que premières Dames et de forces d'interpellation et d'accompagnement dans la lutte contre le fléau.

Placée sous le thème : « Un engagement solidaire pour lutter contre le cancer », cette rencontre de haut niveau devrait déboucher sur des propositions fortes assorties d'une feuille de route. Au lancement officiel des travaux, la première Dame du Burkina Faso, Sika Kaboré, a affirmé que la situation de la maladie est alarmante dans le monde et plus particulièrement dans les pays africains.

Les premières Dames c des pays africains, membres de l'Organisation de coopération islamique (OCI) sont déterminées à bouter le cancer hors de leurs Etats respectifs. C'est pourquoi, elles se sont donné rendez-vous à Ouagadougou, les 2 et 3 août 2018 en vue de trouver les voies et moyens pour y parvenir.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.