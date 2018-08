Afrique de l'Est: Djibouti s'inquiète de la détente entre l'Erythrée et ses voisins

Une analyse partagée par un spécialiste de la région, pour qui ce coup de colère a aussi des origines économiques. Selon le chercheur, Djibouti n'a pas vu venir la détente entre l'Erythrée et l'Ethiopie. Djibouti bénéficiait de la crise en offrant un débouché maritime à Addis Abeba. Mais la paix risque de donner d'autres alternatives à l'Ethiopie et de pénaliser l'économie djiboutienne.

Pour Adan Mohamed Abdou, l'attitude djiboutienne n'est pas la bonne. « C'est trop agressif. Le pouvoir n'a pas à donner de leçons car on pourrait croire qu'il est opposé à la paix dans la région. » Pour le leader de la branche historique du parti d'opposition ARD, « Djibouti est isolé sur le plan régional et le pouvoir est sur les nerfs ».

Asmara a aussitôt répondu. Nebil Said, conseiller de la mission érythréenne à l'ONU, a déclaré que son pays n'avait jamais occupé Djibouti et qu'il n'avait aucune revendication territoriale. Selon lui, tous les prisonniers ont été libérés en 2016 et il n'y en a pas d'autres.

Djibouti accuse l'Erythrée d'occuper une partie de son territoire - la zone de Ras Doumeira - et de détenir toujours 13 de ses soldats. L'ambassadeur a précisé qu'il n'y aurait pas de dialogue tant que son voisin ne retirait pas son armée et ne délivrait pas les prisonniers djiboutiens.

Depuis la paix entre l'Erythrée et l'Ethiopie et après la visite historique du président somalien à Asmara, l'heure est à la détente dans la Corne de l'Afrique. Mogadiscio a même demandé à l'ONU de lever les sanctions internationales imposées contre l'Erythrée.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.