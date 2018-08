Togo: Jean-Pierre Fabre réceptif aux propositions du Mouvement « En Aucun Cas »

Même s'ils ne sont pas forcément bien accueilli par plusieurs de leurs détracteurs, et que l'on est bien loin de voir se traduire dans les faits, le bout de phrase « en aucun cas », dont l'opposition continue de réclamer son introduction dans les réformes portant sur la limitation du nombre de mandat présidentiel au Togo, le Mouvement En Aucun Cas continue son bout de chemin.

Hier jeudi 02 Août 2018, une délégation conduite par le premier porte-parole de ce mouvement, Foly Satchivi, était chez le Chef de file de l'opposition togolaise, Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, parti membre de la Coalition des 14 partis de l'opposition. Objectif d'un tel déplacement d'après les dires des membres de cette délégation, transmettre leurs propositions au patron de l'ANC, un des porte-flambeaux des manifestations qui ont été à l'origine de la crise politique actuelle.

Si on s'en tient à la sortie effectuée 24 heures plus tôt par ce mouvement, juste au lendemain des recommandations faites par la CEDEAO aux acteurs politiques afin de sortir de cette crise, et la déclaration liminaire l'ayant sanctionné, ces propositions devront être, entre autres, « ne point se laisser endormir par la CEDEAO car tel est le but poursuivi au travers la phrase "félicite l'opposition pour son ouverture, son sens de la responsabilité et d'avoir souscrit au dialogue en vue de la satisfaction de ses revendications" », « passer à l'offensive en déposant dans les prochaines heures sur la table de l'Assemblée Nationale une proposition de révision Constitutionnelle prenant en compte la formule "EN AUCUN CAS, NUL NE PEUT FAIRE PLUS DE DEUX MANDATS" et les autres piliers sur lesquels reposaient la Constitution originelle de 1992, pour faire échec au complot et mesurer la bonne foi du régime et de savoir jusqu'où la CEDEAO est prête à aller pour que soient réformée la Constitution », et « organiser une consultation populaire dans les jours qui viennent afin de recueillir l'avis du peuple au nom duquel elle parle et de transmettre par la même occasion la réponse de la base à la CEDEAO ».

Au terme des échanges, la délégation a confié « avoir été séduite par la disponibilité, l'ouverture d'esprit et la façon dont ses propositions ont été chaleureusement accueillies par le Chef de file de l'opposition ».

On attend de voir si ces propositions seront soumises à la C14 pour devenir enfin de nouveaux éléments dans la suite à donner à la lutte politique au sein de cette opposition. Pour ce que l'on sait, tout comme le mouvement En Aucun Cas, cette coalition dans un communiqué hier jeudi avait fait état de plusieurs insuffisances et imprécisions dans les lignes des recommandations faites par la CEDEAO.