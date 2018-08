Congo-Kinshasa: Katumbi aujourd'hui à Lubumbashi ?

Photo: RFI

L'opposant Moïse Katumbi escorté par ses partisans

En dépit de l'incertitude qui entourait, jusqu'à hier jeudi 02 août 2018, l'autorisation d'atterrissage sollicitée par Moïse Katumbi auprès de la Direction générale de l'Aviation Civile pour l'avion qui devrait le ramener aujourd'hui à Lubumbashi, son équipe d'avant-garde est partie de Kinshasa dans l'après-midi du même jeudi à de la capitale du cuivre.

D'où elle est arrivée vers 20 heures (19 heures à KInshasa). Elle a été accueillie par Christian Mwando. On a reconnu, parmi les illustres voyageurs, sept leaders de l'Ensemble, plate-forme électorale du précité, à savoir Delly Sesanga ( général), Christophe Lutundula, Pierre Pay-Pay, Jean-Bertrand Ewanga,

Jean-Claude Vuemba, André-Claudel Lubaya et Didier Molisho.

S'agissant de cette requête, Delly Sesanga s'est plaint du silence de l'Autorité de l'Aviation Civile et de celui Vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies Communication, José Makila, alors que, de son point de vue, toutes conditions de survol de l'espace aérien congolais et d'atterrissage l'aéroport de la Luano sont réunies.

En réaction à interpellation, ce membre du gouvernement a laissé entendre que, jusqu'à preuve du contraire, le dossier en question était absent de sa table de travail. Par conséquent, il lui était de se prononcer à partir du vide. Ce à quoi Delly Sesanga a qu'il allait s'organiser dans le meilleur délai pour directement José Makila.

Comme dit plus haut, le flou continue d'entourer le dossier, à point que les observateurs craignent que si Moïse Katumbi absolument à fouler le sol congolais sans l'aval de l'Autorité l'Aviation Civile, son avion risque d'essuyer un refus catégorique survol de l'espace aérien congolais et d'atterrissage à la Luano.

Totalement détendus peu avant de prendre place à bord de l'avion partance pour Lubumbashi, les sept membres du pré-carré de Katumbi ont confié à leur entourage que le retour de ce dernier sa terre natale, après deux années d'exil, ne faisait l'ombre d' doute. Certains ont même lâché, avec une pointe d'ironie, qu' étaient prêts à assister à son arrestation, au pied de l'avion de le ramener de Johannesburg à Lubumbashi, compte tenu de la d' « arrestation immédiate » qui pèse sur sa personne.

A Lubumbashi même, le Coordonnateur provincial de l'Ensemble, Kyungu wa Kumwanza, s'est illustré, ces dernières 48 heures, par forte mobilisation des militantes et militants de ce politique, ainsi que des partis alliés pour l'accueil de Katumbi. A l'image de l'équipe d'avant-garde partie hier de Kinshasa, il soutient lui aussi que rien ne peut empêcher « son président » regagner la terre de ses ancêtres.

On rappelle que plus d'une fois, le ministre de la Justice, Thambwe Mwamba, interrogé au sujet du cas de Moïse Katumbi, a soutenu que sa place étaient en prison, car déjà condamné pour ans dans une affaire immobilière et ensuite parce qu'il se trouve le coup des poursuites judiciaires devant la Cour de cassation, un dossier de recrutement de mercenaires, synonyme d'atteinte à sûreté intérieure de l'Etat.

A en croire le Commissaire provincial de la Police de Lubumbashi, général Paulin Kyungu Banza, il est prêt à exécuter le mandat prise de corps émis par le Tribunal de Paix de Kamalondo en 2016, après la condamnation de Moïse Katumbi à 3 ans de prison ferme. A sujet, il n'a pas caché sa détermination à le mettre aux arrêts dès descente d'avion. Kimp