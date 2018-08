Afrique: Jeux africains de la jeunesse Alger 2018 - La RDC douzième avec douze médailles

La moisson a été bonne pour le pays dans la capitale algérienne. Les regards sont désormais tournés vers les Jeux olympiques de la jeunesse en octobre à Buenos-Aires, en Argentine.

Les troisièmes Jeux africains de la jeunesse ont vécu à Alger. Débutée le 18 juillet, cette compétition a fermé ses portes le 28 juillet. Et pour cette édition 2018 de ce tournoi réservé aux jeunes athlètes du continent, la moisson a été assez positive pour la RDC, classée douzième sur cinquante-quatre pays participants avec un total de douze médailles, deux en or, deux en argent et huit en bronze.

Les Léopards volleyeuses cadettes ont été les premières à glaner une médaille pour le pays, le bronze, après avoir battu les jeunes algériennes, hôtes du tournoi, par trois sets à deux. Ensuite, il y a eu les deux médailles d'or gagnées par les boxeurs Peter Mpita Kabeji et Marie-Joëlle Mwika. Le tennismen Bushamuka et le lutteur Mbo Isomi ont remporté les deux médailles d'argent de la RDC. Tandis que le lutteur Kalubi Kalombo a été double médaille de bronze en lutte gréco-romaine et libre olympique. Notons aussi les médailles de bronze des boxeurs Djo Kayala Engulu, Lydie Bongwa Akongwa et Idriss Kapenga Nsaka. Soulignons la première médaille de la RDC dans une compétition internationale en pétanque congolaise, le bronze remporté par la jeune Hélène Lomboto. Enfin, il y a eu la médaille de bronze en athlétisme.

Alors que les athlètes de la RDC se sont préparés avec des moyens du bord, ils ont cependant réussi à glaner miraculeusement douze médailles, assurant de fait leur participation aux Jeux olympiques de la jeunesse en octobre à Buenos-Aires, en Argentine. L'on rappelle toutefois que le pays a pris part à cette joute sportive dans la capitale algérienne avec dix-sept disciplines mais n'a pu ramener des médailles qu'au volley-ball, en boxe, lutte, tennis, pétanque et athlétisme. Les Léopards football cadets et judo ont été disqualifiés à cause de l'arrivée tardive au lieu de la compétition. La RDC a donc fait mieux que lors de la précédente édition où elle n'avait glané aucune médaille. L'on doit se tourner d'ores et déjà vers les Jeux olympiques et entamer les démarches nécessaires afin d'éviter le ridicule d'arriver à chaque fois en retard au lieu de la compétition.