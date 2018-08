Congo-Kinshasa: Retombées d'un retour mouvementé - Première nuit cauchemardesque de Jean-Pierre Bemba et sa famille à Kinshasa

L'ex-speaker de la chambre basse du parlement, qui a affirmé avoir rendu visite à un ami de longue date, s'est insurgé contre les conditions dans lesquelles s'est déroulé son entretien avec son interlocuteur d'un soir, logé, lui et sa famille, au petit bonheur, sans un brin de confort. « Les enfants étaient assis à même le sol, sa femme assise à ses côtés. Ils ne peuvent pas dormir décemment, c'est inacceptable (... ) Je vous ai dit qu'il y a un matelas pour sept enfants... ça c'est inacceptable ! », a réagi Vital Kamerhe. Néanmoins, il tire sa satisfaction du fait qu'il a rencontré une personne stoïque, pas très affectée par ce qui lui arrive. « Je l'ai trouvé serein mais affecté par la privation de l'un de ses droits élémentaires, à savoir celui d'aller et de venir quand il veut à la résidence familiale », a ajouté le leader du MLC.

Au complexe GB où Jean-Pierre Bemba et toute sa suite ont pris quartier, la commodité n'y est pas, surtout qu'aucune disposition n'avait été prise pour accueillir les nouveaux venus. C'est presque à la belle étoile, confirme Eve Bazaïba, la secrétaire générale du Mouvement de libération du Congo (MLC), que Jean-Pierre Bemba et sa suite ont passé leur première nuit à Kinshasa. Elle l'a affirmé le 2 août à l'ouverture du congrès de l'Union pour la nation (UNC) où elle a été invitée à côté d'autres délégués des partis politiques partenaires de l'opposition. « Ce qui s'est passé est insupportable. Notre président du parti, sa famille politique et moi avons passé nuit à même le sol. C'est déplorable », a-t-elle déclaré à la tribune. Vital Kamerhe, le président de l'UNC, qui a rencontré le sénateur Jean-Pierre Bemba le même soir au complexe GB après la folle journée ayant émaillé le retour en grande pompe de ce dernier, a confirmé les faits.

