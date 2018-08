Burkina Faso: Vote des Burkinabè de l'étranger - «Nous avons le devoir d'aller avec prudence» (Siméon Sawadogo)

« C'est la première fois que le Burkina expérimente le vote des Burkinabè de l'étranger et nous avons le devoir d'aller avec prudence. Nous devons expérimenter et voir quelles sont les améliorations que l'on peut ajouter (... ) L'idée du président est que cette élection se passe dans la transparence et l'équité et c'est dans ce sens que nous avons travaillé. Ce sont des débats qui n'ont pas lieu d'être car le processus reste toujours perfectible » foi du ministre.

Pour lui, ceux qui propagent cette idée d'exclusion de milliers de Burkinabè de l'étranger sont en train de faire « une extrapolation dangereuse ». Se prononçant sur les lieux retenus pour le vote à savoir les ambassades et les consulats généraux, il a précisé qu'il faut au minimum 500 personnes immatriculés pour que le vote puisse se tenir. En sus, il a déclaré que ce n'est qu'un début et que le processus était perfectible idem que l'expérimentation avec la plateforme de l'Office national d'identification (Oni).

« Même si elle est biométrique, il faut que la carte consulaire précise quelle est la nationalité de l'individu détenteur. Nous ne pouvons pas prendre une carte consulaire qui ne précise pas si c'est un Burkinabè et qu'il doit participer au vote (... ) Donc le simple fait d'avoir la carte consulaire ne fait de vous un Burkinabè. La question fondamentale qu'il faut se poser, c'est avec quel document confectionne t-on la carte consulaire ? Pour la carte nationale d'identité, il faut nécessairement le certificat national d'identité idem pour le passeport. Ce qui veut dire que ces pièces sont sécurisées. Alors que pour la carte consulaire, c'est un autre document. L'autre raison, est que cette carte consulaire biométrique n'est pas disponible dans tous les pays. Elle n'existe qu'en Côte d'Ivoire et au Gabon. Pour une question d'équité, nous devons trouver un document qui va unir l'ensemble des Burkinabè » a expliqué Siméon Sawadogo.

A l'en croire, les deux raisons qui ont amené l'exclusion de la Carte consulaire parmi les pièces de votations retenues est d'une part liée au fait que ladite carte ne précise pas si le détenteur est Burkinabè et d'autre part que la carte consulaire biométrique n'existe qu'en Côte d'Ivoire et au Gabon.

