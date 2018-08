Egypte: Emad Moteab - Une légende égyptienne se retire

Il a porté pendant 15 ans le maillot d'Al Ahly, club avec lequel il a connu tous les honneurs, il a été sélectionné à 72 reprises en équipe nationale d'Egypte.

Tout cela s'est officiellement terminé le lundi 30 juillet 2018, veille de l'ouverture de la nouvelle saison de football dans son pays.

Emad Moteab a annoncé sa retraite. On ne reverra plus sur les terrains ce joueur parmi les plus titrés d'Afrique. Qu'on en juge. Il n'a pas remporté moins de trente trophées: 10 titres de Champion d'Egypte, 3 Coupes nationales, 7 Super Coupes d'Egypte, 5 Ligues des Champions d'Afrique, 1 Coupe de la Confédération et 4 Super Coupes d'Afrique. Emad Moteab a été meilleur buteur du championnat en 2004-2005 et marqué un total de 74 buts sous le maillot des Diables Rouges.

Avec les Pharaons son bilan est tout aussi impressionnant : 72 capes , le fabuleux hat-trick dans la CAN, 2006, 2008, 2010. Au total il a inscrit 28 buts en sélection. A son palmarès on trouve également une participation aux Jeux Olympiques de Londres en 2012.

A 35 ans, Emad Moteab raccroche définitivement les crampons. Les Egyptiens ne l'oublieront pas et les amateurs du football africain non plus.