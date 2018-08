Burkina Faso: La majorité présidentielle à l'opposition politique - «Vous devez accepter les règles du jeu démocratique»

Il s'étonne du fait que l'opposition, pour des raisons qui ne résistent pas à une analyse objective et honnête, estime que la carte consulaire devrait être aussi utilisée pour l'enrôlement et pour voter. « L'opposition annonce que nous allons la sentir. Elle a ses motivations et ses raisons mais je pense que si nous sommes dans la République, nous devons accepter les règles du jeu démocratique » ajoute-t-il.

Dans le nouveau code électoral, deux pièces sont retenues comme document officiel d'enrôlement et de votation pour le scrutin de 2020 : la Carte nationale d'identité burkinabè et le passeport. Selon Clément Sawadogo, coordonnateur de l'APMP, « la Cnib est le gage d'une fiabilité absolue en ce qui concerne la nationalité. Par contre, la carte consulaire est aussi valable mais seulement pour l'utilisation pour laquelle elle a été délivrée c'est-à-dire faciliter la circulation de ses détenteurs dans leurs pays de résidence ».

Le nouveau code électoral et le vote des Burkinabè de l'étranger ont été les sujets qui ont dominé les échanges entre les journalistes et les conférenciers du jour. Pour François Kabore, président du PPR (Parti du peuple républicain), l'adoption de la loi portant code électoral « est une réelle victoire pour le renforcement de la démocratie au Burkina Faso parce qu'après une dizaine d'année d'attente les Burkinabè de l'extérieur pourront enfin pouvoir voter en 2020 ».

