Soudan: L'opposition divisée sur la question d'Omar el-Béchir et de la CPI

D'autres tempèrent. Yasser Armane, le vice-président du Mouvement populaire de la libération du Soudan section-nord (MPLS-N) considère qu'aller devant la CPI « suppose d'avoir un discours clair et commun ». Selon lui, les forces de la coalition Nida'a al-Sudan préciseront leur décision concernant Omar el-Béchir et la CPI lors d'une réunion prévue dans deux semaines à Paris.

Au Soudan, la tempête lancée par les déclarations de Sadek al-Mahdi, chef du parti de l'opposition Oumma, fait encore des vagues. Sadek al-Mahdi, qui préside la plus large coalition des partis et des groupes armés au Soudan, Nida'a al-Sudan, (l'appel du Soudan), avait appelé la semaine dernière dans une interview télévisée à régler le dossier du président Omar el-Béchir devant la CPI. La Cour pénale internationale réclame le président el-Béchir depuis 2009 pour des crimes de guerre et contre l'humanité.

