Ile Maurice: Cluny - A la recherche du paradis perdu...

Par ailleurs, bien que Cluny soit un village agricole, il ne dispose pas d'un lieu où marchands et planteurs peuvent vendre leurs légumes. «Nous avions fait une demande pour la construction d'un complexe polyvalent pouvant abriter une grande salle pour des fêtes et des échoppes pour la vente de légumes, mais rien n'a été fait», se plaint le conseiller. Il plaide pour que les autorités accordent une considération à son village.

Depuis ces travaux d'embellissement, la rivière Bleue attire plus de gens. Surtout en été. «S'il est vrai que Le Val est connu comme site touristique, Cluny, avec ses terres agricoles, sa montagne et sa rivière, se présente aussi comme un village qui attire des touristes et aussi des Mauriciens issus d'endroits lointains», soutient Vikash Rajmun.

Vikash Rajmun, conseiller du village, qui y est né, décrit le hameau comme une vallée, vu qu'il est bordé par une masse montagneuse. Une rivière le traverse et depuis quelque temps, les autorités ont fait aménager un espace vert avec des bancs et des kiosques à côté.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.