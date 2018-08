Ile Maurice: Commission drogue - Me Gulbul réclame Rs 200 millions à Me Hurhangee

Rs 200 millions. C'est la somme que réclame l'avocat Raouf Gulbul à son confrère, Me Ashley Hurhangee. C'est par le biais de son avoué que Me Gulbul a déposé sa plainte auprès de la Cour suprême hier, mercredi 1er août, réclamant des dommages.

Me Raouf Gulbul explique dans sa plainte qu'il compte plus de 35 ans de carrière au sein du barreau. Et soutient que le 22 novembre 2017, le défendeur «avait fait publier» une lettre adressée au commissaire de police dans l'express et sur lexpress.mu.

«Dans sa lettre, il laisse entendre que ce serait un coup monté de ma part pour demander à Robin Sortee de nuire à Ashley Hurhangee et Samad Golamaully, cela parce qu'ils ont déposé devant la commission d'enquête sur la drogue, et il viserait à établir que je suis une personne qui aurait recours à la violence et que je ne suis pas un professionnel approprié pour pratiquer comme avocat», explique l'ancien candidat battu aux dernières élections générales, dans son document.

De ce fait, Me Gulbul estime que ces allégations lui ont porté préjudice et l'acte de Me Ashley Hurhangee constituerait une faute. L'affaire sera appelée le 27 septembre devant la Cour suprême.

Sollicité pour une réaction, Me Hurhangee n'a pas souhaité faire de commentaires. Précisant «ne pas être au courant de la plainte».