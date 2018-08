Ile Maurice: Garçonnet mordu par un chien - «So lapo lizié ti pé apandan... »

Le petit Kenji saignait abondamment. «So lapo lizié ti pé apandan. Nou ti dan panik.» Karen Newk See a demandé de l'aide aux employés du restaurant et ces derniers, selon elle, lui auraient répondu qu'ils ne pouvaient rien faire pour elle.

«Mon fils, qui d'habitude a peur des chiens, m'a appelée pour me demander de le regarder. Il s'apprêtait à caresser le chien», relate Karen Newk See. À peine s'est-elle retournée que son neveu l'appelle. «Il m'a dit : 'Tatie, le chien a mordu Kenji'.»

L'accident s'est produit vers 21 h 30. Karen Newk See, son fils Kenji Moutou, Nathalie Marie et une quinzaine d'amis se trouvaient dans le restaurant. Alors que les enfants jouaient non loin de leurs parents, un des trois chiens qui se trouvaient dans les parages les a approchés.

