Tunisie: Le FTDES refuse l'arbitrage entre investisseurs et Etat, proposé par l'UE dans le cadre de l'ALECA

Le forum a ainsi interpellé la société civile et les pouvoirs publics, pour que l'arbitrage entre investisseurs et Etat soit "catégoriquement refusé".

«Ce système permet aussi aux investisseurs étrangers d'attaquer des Etats sans passer par la justice nationale, à laquelle ils devraient pourtant être soumis. C'est, en plus, une justice à sens unique puisque l'Etat ne peut pas attaquer les investisseurs. Ils ne sont pas soumis à la même procédure pour des cas de violations des droits humains par exemple. C'est aussi par nature en faveur des investisseurs. De nombreux « arbitres », qui rendent les décisions, sont aussi des avocats d'affaires, des lobbyistes... Pour être à nouveau engagés, ils ont intérêt à ce que les entreprises gagnent, pour qu'elles continuent de poursuivre des Etats et qu'il y ait plus de procès », estime aussi le forum.

Le FTDES estime que « ce système qui permettrait à un investisseur européen d'attaquer directement l'Etat tunisien devant un tribunal privé, sous le prétexte qu'une décision, une loi ou une mesure menacerait ses investissements et même ses profits futurs, porte une atteinte grave à la souveraineté de l'Etat tunisien et à la démocratie ».

Tunis — Le Forum Tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a exprimé, mardi, dans un communiqué, son rejet de la proposition faite par l'Union Européenne à la Tunisie, dans le cadre des négociations de l'ALECA, de mettre en place un mécanisme d'arbitrage entre investisseurs et Etat, sous l'appellation « système judiciaire pour l'investissement (Investment Court System ou ICS)».

Copyright © 2018 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.