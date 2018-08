Ile Maurice: MSM - Soodhun a-t-il de nouveau mis les pieds dans le plat?

De quel «plis problem» parle Showkutally Soodhun, d'autant que la poise semble poursuivre le parti soleil ? De la démission de Sanjeev Teeluckdharry et de Roubina Jadoo-Jaunbocus, vendredi 27 juillet, dans le sillage de la publication du rapport de la commission d'enquête sur la drogue ? De l'énième scandale dans lequel se trouve impliqué le ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance Sudhir Sesungkur ? Du tollé soulevé suivant le dédommagement de Rs 15 millions octroyé à l'ex-ministre de l'Environnement Raj Dayal ?

