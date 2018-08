Burkina Faso: Revue à mi-parcours du PNDES 2018 - Le taux d'exécution physique de 2018 évalué à 11,28 %

« Pour le dernier semestre de l'année 2018, les perspectives vont consister à non seulement consolider la mise en œuvre des actions au niveau des collectivités territoriales et achever celles en cours de réalisation mais aussi à entamer celles qui n'ont pas encore débuté », a-t-il souligné.

A l'en croire, au cours du 1er semestre, l'ensemble des collectivités territoriales de la région ont conduit des actions pour contribuer à la mise en œuvre des 3 axes du PNDES. Ainsi, les taux d'exécution physique et financière sont respectivement de 11,28% et 30,44%.

« Cette session va nous permettre, non seulement de faire le bilan des actions menées par les collectivités territoriales de la région à la date du 30 juin 2018 et d'en tirer les leçons mais aussi de se pencher sur les actions à entreprendre pour les activités en cours et celles non encore entamées pour le dernier semestre de l'année », a-t-elle indiqué. Elle a exhorté les participants à plus d'assiduité tout au long des travaux pour qu'au sortir de la session, les résultats escomptés soient atteints.

Selon la gouverneure du Centre-Nord et présidente du CRD, Nandy Somé/Diallo, l'objectif global de cette session est d'examiner et d'adopter le rapport régional de performance à mi-parcours 2018 en vue d'apprécier l'efficacité de la mise en œuvre du PNDES à l'échelle régionale.

