Burkina Faso: Palais coutumier de Manéga - Le «ministre de la pluie» prend fonction

Le Naaba Panantugri de Manéga (Province de l'Oubritenga), Me Pacéré Frédéric Titinga, a intronisé, le ''Tengsoba" (chef de terre) de Sanmissi, le mardi 31 juillet 2018, au palais coutumier de ladite localité.

Le chef de terre (ou le Tengsoba) de Sanmissi a désormais les pleins pouvoirs pour accomplir sa mission. Son intronisation a eu lieu, le mardi 31 juillet 2018, à Manéga (province de l'Oubritenga) au cours d'une cérémonie. Il est 14h10 mn lorsque le doyen des ''Yonyonsé" de Sanmissi, Manegdo Sawadogo, âgé de 88 ans, entre dans la cour du palais coutumier de Manéga.

Quelques minutes après, le Naaba Panantugri de Manéga, Me Pacéré Frédéric Titinga sort de son palais sous des coups de fusils. Il s'en suit la salutation des dignitaires et ministres au Naaba Panantuguri.

Après ces civilités, le doyen des ''Yonyonsé"' de Sanmissi livre le motif de sa visite. Il dit y être venu se conformer à la coutume à la suite du décès et funérailles du ''Tengsoba" précédent en vue du renouvellement de l'organe dirigeant de sa localité.

Le chef de Manéga marque son accord pour la nomination et l'intronisation du postulant. Selon la tradition, il lui remet également ses attributs de nomination et de fonction. Le tout-nouveau ''Tengsoba" est alors revêtu d'un ''karsé" (chapeau rituel) et d'une sacoche rituelle.

Il est ainsi investi officiellement de tous les pouvoirs pour veiller sur tous les éléments sacrés des ''Yonyonsé"', sous des cris d'acclamation et des coups de fusils et tam-tams. Manegdo Sawadogo prend le nom de ''Tengsoba Sabaab Sebgo" décliné en trois devises. La première devise est « le vent, c'est le Tensoba » qui fonce sur l'ennemi.

La deuxième « Teng-soba Sebgo » signifie que la chèvre ne peut pas grimper sur le karité pour en manger les fruits à moins que le vent (le Tengsoba) ne secoue l'arbre pour les faire tomber. C'est aussi la formule de gratitude envers ceux qui ont aidé le doyen à accéder à cette fonction.

Il s'agira ici, du Naaba dont relève le nouveau chef de terre, mais surtout des ancêtres et Dieu qui ont accordé la longévité à l'homme. La troisième devise est symbolisée par «le nuage» qui précède la pluie. Cela signifie que le Tengsoba usera de son pouvoir pour appeler de bonnes saisons et de bonnes récoltes.

Pour son premier sacrifice, le Naaba Sabab-Sebgo exécute son rite avec succès, sous les coups de fusils et de tam-tams. Tout en félicitant le nouveau chef de terre, le Naaba Panantugri lui adresse des conseils pour le bon règne et la protection de toute la région de du ressort de Manéga. Il dit compter sur lui pour la paix, la prospérité, la cohésion sociale, les bonnes saisons et récoltes et la lutte contre les ennemis et les vents dévastateurs des saisons.

A l'occasion de cette cérémonie, Manéga Naaba Panantugri a remis des cadeaux coutumiers constitués de renouvellements d'attributs (couvertures rituelles, karsé et sacoches) aux ''Tengsoba" de Domissi et de Yobitinga.