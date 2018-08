Burkina Faso: Programme japonais "Initiative ABE" - Deux Burkinabè lauréats

Le programme du gouvernement japonais, «African business education initiative for youth» (Initiative ABE), a consacré deux lauréats burkinabè au titre de l'année 2018. Avant leur départ pour le Japon, les deux bénéficiaires ont été présentés le jeudi 2 août 2018 à Ouagadougou, au cours d'une cérémonie organisée par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération.

Deux Burkinabè sont lauréats du programme du gouvernement japonais, « African business education initiative for youth » ( Initiative ABE ), pour le compte de l'année fiscale 2018. Il s'agit de Miyemba Lompo, enseignant, titulaire d'une licence en anglais et de Yidinnè Michaël Bationo, titulaire d'un Master 2 en gestion de projet et de développement.

Grâce à ce programme, les deux bénéficiaires poursuivront leur cursus universitaire en relations internationales à la Graduate school of international relations (GSIR), au Japon. Avant leur départ pour le pays du « Soleil levant », prévu pour le 31 août 2018, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération a organisé, le 2 août 2018, à Ouagadougou, une cérémonie de présentation des bénéficiaires, en présence de l'ambassadeur du Japon au Burkina, Tamotsu Ikezaki.

Selon le diplomate japonais, le programme « African business education initiative for youth » a été lancé par le Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, lors de la 5e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD V), tenue à Yokohama en 2013.

L'objectif initial du programme était de former 1000 jeunes Africains en 5 ans, a indiqué Tamotsu Ikezaki. Cet effectif va être dépassé, a en croire la chargée du programme à l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), Adiza Traoré. Car non seulement le nombre de 1000 bénéficiaires est déjà atteint, mais aussi l'initiative a été prolongée de deux ans.

Accompagner la formation en ressources humaines de qualitéDe l'avis de l'ambassadeur japonais « Initiative ABE » vise à accompagner les Etats africains, dont le Burkina Faso, dans la formation en ressources humaines de qualité.

«Ce programme est un tremplin qui permet à de jeunes Africains d'étudier dans une université japonaise et d'y effectuer un stage en entreprise », a-t-il dit. Sa mise en œuvre vise également à faciliter l'implantation des entreprises du pays du « Soleil levant » en Afrique, a précisé Mme Traoré.

Pour le secrétaire général par intérim du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, Francis K. Hien, cette initiative du gouvernement japonais est en phase avec les objectifs de développement du pays des Hommes intègres.

«Ce programme entre en droite ligne des priorités définies par les plus hautes autorités du Burkina Faso en matière de formation et de renforcement des capacités des jeunes, en ce sens qu'il permet d'acquérir des connaissances au sein des plus prestigieux instituts et universités japonais», a-t-il souligné.

Quant aux lauréats, très heureux de prendre part au programme, ils se sont engagés à relever le défi et à contribuer au renforcement des relations diplomatiques et économiques entre le Burkina Faso et le Japon, à l'issue de leur formation.

La cérémonie de présentation a également été une occasion pour l'ancien bénéficiaire du programme, Souleymane Tiendrebéogo, de partager son expérience et les enseignements tirés de son séjour en terre nipponne. Depuis 2015, ce sont au total 15 Burkinabè qui ont bénéficié de l'« Initiative ABE ».