Algérie: Les orientations du Président Bouteflika placent le Sud et les Hauts plateaux au cœur de toutes les stratégies de l'État

ALGER - Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a affirmé jeudi à Alger que les "orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, placent le Grand Sud et les Hauts plateaux au cœur de toutes les stratégies de l'État".

M. Bedoui qui a présidé une réunion de coordination avec les cadres de son département en prévision de la prochaine rentrée scolaire, a indiqué que "l'État a mobilisé de grands moyens matériels et humains pour promouvoir le développement à travers tout le territoire national, tout en accordant la priorité aux wilayas du sud et des Hauts Plateaux ainsi qu'aux régions frontalières qui devraient bénéficier également de ce développement", soulignant que "les orientations du Président Bouteflika placent le Grand Sud et les Hauts plateaux au cœur de toutes les stratégies de l'État".

« Le relance des deux fonds de développement du sud et des Hauts Plateaux et la mobilisation des ressources financières au profit des populations de ces régions, outre le développement des zones frontalières qui ont bénéficié d'importants programmes de développement, témoignent de la profonde conviction du président de la République à réaliser un développement équitable respectant les spécificités de chaque région du pays. »

Il fait savoir, en outre, que ces régions avaient bénéficié de la "décision du président de la République portant dégel de toute opération impactant directement la vie de la population, et ce, en dépit des difficultés financières que traverse le pays notamment les secteurs de l'Éducation , de l'Habitat, de la Santé et de L'Énergie eu égard à leurs retombées directes sur la vie quotidienne des citoyens".

« L'Algérie est fière aujourd'hui des réalisations importantes accomplies, qu'il s'agit d'infrastructures, de logement, de structures de santé ou d'éducation, avec plus de 27.500 établissements éducatifs et 106 établissements universitaires, en sus d'infrastructures sportives et de jeunesse. »

À ce propos, le ministre de l'Intérieur, a souligné que ces "acquis grandioses apportés par le président de la République avaient pour ultime objectif de servir le citoyen et la nation, et ce loin de tout calcul, surenchère ou dans le cadre d'une échéances politique quelconque". M. Bedoui s'est félicité des acquis de la "sécurité et de la stabilité, des acquis arrachés grâce aux sacrifices consentis par les enfants des différents corps de sécurité, à la tête desquels, les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) déployés sur les frontières".

« l'Algérie ne serait pas sortie de la décennie noire, sans la mobilisation des éléments de l'Armée et la conscience des citoyens qui se sont mobilisés autour des institutions constitutionnelles, vainquant ainsi le terrorisme barbare, dont des résidus agonisent actuellement et rendent leur dernier souffle. »

Dans ce cadre, M. Bedoui a appelé les toutes les franges de la société à "se mobiliser plus que jamais et à faire preuve de vigilance et à être à la hauteur de la grandeur de notre pays, de ses institutions constitutionnelles et des sacrifices des éléments des différents corps de sécurité".

Le ministre de l'Intérieur a affirmé que l'État "ne tolèrera aucune atteinte à sa stabilité et à sécurité", soulignant sa détermination à poursuivre son combat sans relâche contre le terrorisme pour assécher ses sources et défendre l'intégrité du territoire national et frapper d'une main de fer tous ceux qui veulent porter atteinte à la sécurité du citoyen et les valeurs nationales".

« Ceux qui veulent porter atteinte à la sécurité de l'Algérie ne trouveront que rigueur et fermeté de la part des institutions de l'État. »