Algérie: Bedoui - L'Etat ne tolèrera aucune atteinte à sa stabilité et à sa sécurité

ALGER - Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a déclaré, jeudi à Alger, que l'Etat "ne tolèrera aucune atteinte à sa stabilité et à sécurité", soulignant sa détermination à poursuivre son combat "sans relâche" contre le terrorisme et ses sources.

M. Bedoui qui a présidé une réunion de coordination avec les cadres de son département en prévision de la prochaine rentrée scolaire, a indiqué que "l'Etat ne tolèrera aucune atteinte à sa stabilité et à sa sécurité et poursuivra son combat sans relâche contre le terrorisme pour assécher ses sources, défendre l'intégrité du territoire national et frapper d'une main de fer tous ceux qui veulent porter atteinte à la sécurité du citoyen".

"L'Algérie est un Etat d'institutions. Ceux qui veulent profiter de la situation et du citoyen à l'approche de chaque échéance politique doivent savoir que le citoyen Algérien est attaché à son pays et soutient ses institutions et accorde une importance particulière et inconditionnelle à sa sécurité et sa stabilité", a assuré le ministre.

"Hier encore, le citoyen algérien s'était élevé en un seul homme, répondant à l'appel de la paix et de la réconciliation nationale, donnant ainsi une leçon de cohésion et de nationalisme", a rappelé M. Bedoui.

M. Bedoui a appelé, à ce propos, les citoyens algériens à "ne pas succombé aux appels de ceux qui veulent semer le doute et qui sont très loin des défis internes et externes auxquels fait face le pays", affirmant que "l'Algérie est un Etat d'institutions respectueux de ses rendez-vous constitutionnels".

Dans le même contexte M. Bedoui a salué "la bravoure des enfants de l'Algérie qui ont atteint un haut niveau de conscience s'érigeant ainsi en soupape protection garantissant la stabilité du pays, rejetant de suivre ceux qui appellent à la Fitna, jaloux des réalisations de l'Algérie, sous la direction éclairée du Président de la République qui met l'accent à chaque fois sur la poursuite de la démarche de développement, tout en plaçant le citoyen au cœur de tous ce que nous faisons dans le cadre de la sérénité et de la paix".

Par ailleurs, le ministre n'a pas manqué de saluer "la maturité politique que le pays a atteint et qui a été renforcée par de nouveaux principes et valeurs issues de la révision de la Constitution".

M. Bedoui a rappelé, enfin, que "ces acquis ont consolidé nos institutions constitutionnelles et assuré à la pratique politique en Algérie, toutes les garanties juridiques. Grace à ces acquis l'Etat algérien assure la prise en charge totale du citoyen et de sa sécurité, en élargissant le champ de ces libertés et en renforçant ses droits politiques et son droit au développement durable".