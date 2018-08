Congo-Kinshasa: Pour son retour, Moïse Katumbi tente de passer la frontière par la route

J'irai à Kinshasa et je demande à la communauté internationale, à la Monusco, je ne viens pas avec des chars de combat, je viens pour postuler pour être candidat à la présidence de la République démocratique du Congo, j'ai besoin de leur protection parce que les autorités congolaises ne vont pas me protéger ».

La tension est très perceptible à Lubumbashi. Des barrages de police se sont érigés sur la route de l'aéroport pour filtrer les passagers et l'on apprend à l'instant que le parquet général de la République ne reconnait pas le communiqué qui a été diffusé sur les réseaux sociaux. Pour Moïse Katumbi, l'objectif de retour est clair : pouvoir se rendre en personne à la Commission électorale et déposer son dossier de candidature.

« Je suis en train de rentrer pour déposer ma candidature. Je vais me poser à Ndola (en Zambie) et je vais prendre la route pour Kasumbalesa. Je ne rentre pas pour faire la guerre. Je sais que les Katangais m'attendent, je sais que tout le peuple congolais est dans l'attente.

Une fausse alerte à propos d'une autorisation qui aurait été accordée à l'avion pour atterrir à Lubumbashi a circulé un temps. Et comme il est décidé à revenir aujourd'hui même par Lubumbashi, Moïse Katumbi devrait trouver d'autres moyens et passer par la route, comme il l'a confié à RFI ce matin.

