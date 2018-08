Nigeria: Asaba 2018 - De la compétition et des médaillés malgré le chaos

Autres succès de cette deuxième journée, ceux de la Nigériane Tobi Amusan aux 110 m haies, son compatriote Chukwuebuka Enekwechi domine le lancer du poids, la Marocaine Zakour Soukaina remporte le concours du marteau. La Tunisienne Dora Mahfoudhi s'impose à la perche et la Kenyane Hellen Obiri en 15:47.18 est la plus rapide sur 5000 m devant les Ethiopiennes Senbere Teferi Soraet Meskerem Mamo.

Grosse deuxième journée jeudi avec les finales hommes et dames du 100 m. L'épreuve reine de l'athlétisme a sacré sans grande surprise l'Ivoirienne Marie Jose Ta Lou. Elle a réalisé un chrono de 11.15 pour s'imposer devant Janet Amponsah du Ghana 11.54 et Joy Udo-Gabriel (Nigeria) en 11.58.

On en oublierait presque qu'il y a la compétition. Depuis mercredi, se disputent à Asaba dans l'Etat du Delta au Nigeria, la 21è édition des Championnats d'Afrique d'athlétisme. Une compétition marquée par une mauvaise organisation décriée par la presse et les délégations. Mais l'événement fait déjà des heureux.

